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На "Чернышевской" в Петербурге остановился эскалатор
Сегодня, 18:45
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На "Чернышевской" в Петербурге остановился эскалатор

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Вход на станцию ограничен.

Вход на станцию петербургского метрополитена "Чернышевская" ограничен вечером 15 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".

Около 18:32 на "Чернышевской" произошла внеплановая остановка эскалатора.

В 18:32 вход в вестибюль станции "Чернышевская" ограничен в связи с внеплановой остановкой эскалатора.

Пресс-служба ГКУ "Организатор перевозок"

Напомним, станция открылась после капитального ремонта 13 июля. На ней полностью заменили оборудование в эскалаторном тоннеле, обновили системы электроснабжения, освещения, водоснабжения и канализации, отопления, вентиляции, пожаротушения, контроля оплаты проезда. 

Фото: пресс-служба Смольного

Теги: внеплановая остановка эскалатора, метро чернышевская
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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