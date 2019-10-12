На "Чернышевской" в Петербурге остановился эскалатор

Вход на станцию ограничен.

Вход на станцию петербургского метрополитена "Чернышевская" ограничен вечером 15 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".

Около 18:32 на "Чернышевской" произошла внеплановая остановка эскалатора.

В 18:32 вход в вестибюль станции "Чернышевская" ограничен в связи с внеплановой остановкой эскалатора. Пресс-служба ГКУ "Организатор перевозок"

Напомним, станция открылась после капитального ремонта 13 июля. На ней полностью заменили оборудование в эскалаторном тоннеле, обновили системы электроснабжения, освещения, водоснабжения и канализации, отопления, вентиляции, пожаротушения, контроля оплаты проезда.

Фото: пресс-служба Смольного