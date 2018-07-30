На Большевиков продуктовый магазин скидывает хлеб в помойку

Руководство заведения получило разрешение на массовый выброс продуктов питания в контейнер одного из дворов города.

В Невском районе Петербурга местные жители рассказали о необычном инциденте: в контейнер для мусора один из продуктовых магазинов города регулярно скидывает просроченный товар. Чаще всего там появляется мясные изделия с соки. Однако, днем 29 июля петербуржцы заметили, что помойка была доверху набита хлебом. Такое отношение к продуктам вызвало недовольство среди очевидцев. Они считают это диким и неприемлемым.

По сведениям от руководства магазина, который выбрасывает продукты во двор дома 3 корпус 2 по проспекту Большевиков, существует договор с ЖЭКом. Организация разрешила предпринимателям оставлять испорченный товар в контейнере.

Фото и видео: Piter.tv