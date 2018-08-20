Видео: на Богатырском женщина украла дерево вместе с клубнем

В Приморском районе Петербурга неизвестные преступники решили ночью вырыть из земли дерево и забрать его домой. Об этом сообщили представители "Безопасного дома". Инцидент с воровством попал на записи камер видеонаблюдения.
Специалисты отметили, что исчезнувшее дерево ранее располагалось на Богатырском проспекте, 60 корпус 3. растения высадили местные жители. Они бережно переместили его в деревянную кадку, которая находилась около парадной здания.
На записи видно, что злоумышленниками оказалась парочка: мужчина и женщина. Они вышли из припаркованного автомобиля и затащили в салоне машины дерево. Оно было вытащено вместе с клубнем.
В настоящее время пострадавшие жители дома думают о подаче заявления в правоохранительные органы. Однако, они рассчитывают на то, что виновные сами вернут украденное.
Фото и видео: "Безопасный дом"