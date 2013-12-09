Главным подозреваемым является гражданин РФ.

На Бали задержали преступную группировку российских туристов. Об этом рассказали местные СМИ со ссылкой на руководителя отделения по преступлениям общеуголовной направленности Джухандани Рахарджо. Известно, что правоохранительные органы Индонезии поймали мужчину, который представлялся жертвам сотрудником Интерпола. Мошенник вымогал деньги у предпринимателей.

Источники утверждают, что основным подозреваемым является гражданин России по имени Евгений Багрянцев. Сейчас вместе с ним под стражей находятся еще трое возможных фигурантов расследования - Артем Котухов, Ильгам Музафин и Сергей Чередниченко. В полиции Индонезии считают, что мошенники получили обманом имущество владельца сервиса по прокату автомобилей. Сумма похищенного составила 400 млн местных рупий (почти 2 млн рублей), а также 21 мотоцикл марки Yamaha.

Следствие полагает, что Багрянцев пришел в сервис, обвинив жертву в ведении незаконного бизнеса. После этого мужчина начал угрожать предпринимателю по мессенджеру WhatsApp. Россиянину предъявлены обвинения в мошенничестве. Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы на срок до четырех лет.

Шесть человек погибли в результате крушения парома у берегов Бали.

Фото: baliforum.ru

