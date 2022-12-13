Силы ВСУ вели огонь по российским позициям.

На Авдеевском направлении уничтожили взводный опорный пункт ВСУ. Соответствующей информацией с журналистами "РИА Новостей" поделился военнослужащий российской армии. Боец из зоны проведения специальной военной операции на Украине отметил, что задача выполнена личным расчетом противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет" при 56-ом отдельном батальоне специального назначения. Миссия проведена в ночь на 3 февраля.

В ходе ночного боя на линии боевого соприкосновения под Авдеевкой был зафиксирован и уничтожен взводный опорный пункт украинских боевиков, с которого велся огонь. боец СВО

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости

