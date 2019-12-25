В регионе активизировался Большой Ситкин.

На Аляске ввели красный код опасности полетов после извержения вулкана. Об этом сообщили местные специалисты из Центра наблюдения Alaska Volcano Observatory. Представители мониторингового ведомства предупредили пилотов о том, что в регионе активизировался вулкан Большой Ситкин. Он начал извергаться около 05:04 часов утра 26 мая по местному времени(08:04 часов утра по московскому времени). За несколько минут вулкан выбросил в воздух струю пепла, достигшую в высоту 4,5 метра.

Авиационный код остается красным центр AVO

После кратковременного извержения вулкана его сейсмологическая активность снизилась. На спутниковых снимках зафиксировано, что облако пепла от Большого Ситкина направляется на восток. Эксперты не исключают еще одного извержения.

При извержении вулкана в Конго погибли пять человек.

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