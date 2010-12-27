На Алтае 4 женщины похитили знакомую и жестоко истязали больше суток

Истязательницы пытались оказать давление на знакомую по другому уголовному делу.

На Алтае 4 женщины пойдут под суд за похищение и пытки над знакомой.

Прокуратура Республики Алтай сообщает, что 4 жительницы Алтая с целью оказать давление на знакомую связи с другим уголовным делом истязали свою знакомую. Одна из женщин, будучи в алкогольном опьянении избила знакомую и сломала ей ребро, а затем начала ее пытать. Затем к истязательнице присоединились еще две женщины.

Уже втроем женщину избивали свою жертву, обливали горячим чаем, поджигали зажигалкой волосы, душил электрическим шнуром, срезали ножом волосы на голове. Затем истязательницы вместе с жертвой переместились в другую квартиру, где к ним присоединилась еще одна садистка. В этой квартире уже вчетвером жертву пытали, избивали и истязали более суток, пока ее не освободили сотрудники полиции.

На данный момент обвинительное заключение утверждено и направлено в суд для рассмотрения по существу. Садисток ждет наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

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Фото: Piter.TV