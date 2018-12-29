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На 99-м году ушёл из жизни легендарный фронтовой кинооператор Борис Соколов
Сегодня, 19:35
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На 99-м году ушёл из жизни легендарный фронтовой кинооператор Борис Соколов

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В Союзе кинематографистов также заявили, что с его уходом  закончилась эпоха фронтовых кинооператоров Великой Отечественной войны.

В минувшую среду, 16 января, на 99-м году ушёл из жизни легендарный фронтовой кинооператор Борис Соколов. Об этом информирует пресс-служба Союза кинематографистов России.

В Союзе кинематографистов заявили, что с его уходом  закончилась эпоха фронтовых кинооператоров Великой Отечественной войны.

Всю Великую Отечественную до победного конца прошёл Борис Александрович с камерой в руках. Это его и его товарищей победные кадры водружения советского флага на Рейхстаг мы видим на кадрах хроники. Был свидетелем подписания договора о капитуляции Германии. Прошёл окончание войны с регулярными войсками Забайкальского фронта и его съёмки вошли в фильм "Разгром Японии

сказано в сообщении

Прощание с Борисом Соколовым состоится 21 января в Доме кинематографистов. Деятеля искусства похоронят на Ваганьковском кладбище.

Борис Соколов - российский публицист, литературовед, литературный критик и историк-ревизионистДоктор филологических наук, кандидат исторических наук, член Русского ПЕН-центрачлен Ассоциации исследователей российского общества .

Ранее мы сообщали о том, что В Петербурге продают квартиру, в которой Шостакович создавал Ленинградскую симфонию

Фото:facebook.com/pg/SokolovBoris1920

 

 

Теги: борис соколов
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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