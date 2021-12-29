На 35 млн рублей выписали штрафы за неубранный снег в Петербурге в 2022 году

В городе осмотрели более 400 кровель, более 200 территорий и 80 зон производства работ и выписали штрафы на 15 миллионов 80 тысяч рублей.

Во вторник, 8 февраля, стало известно, что жилищная инспекция проверила 884 многоквартирных дома и составила 59 протоколов о правонарушениях на семь с половиной миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе аппарата вице-губернатора Анатолия Повелия.

В городе осмотрели более 400 кровель, более 200 территорий и 80 зон производства работ и выписали штрафы на 15 миллионов 80 тысяч рублей.

Известно, что с начала года за нарушение порядка зимней уборки территорий, кровель нежилых зданий и территорий, прилегающих к зонам производства работ, назначили штрафы на 35 миллионов 740 тысяч рублей.

Напомним, что недавно снег обвалил крышу Инженерного дома в Выборге. Последние 25 лет здание фактически заброшено. В настоящее время объект приспосабливают под музейные пространства за счёт средств бюджета Ленобласти.

Ранее мы сообщали, что на 4-й Cоветской на коляску с годовалым ребенком упал снег. Ребенок получил ушиб передней брюшной стенки.

Фото: Piter.tv