NYT: глава Пентагона выкладывал данные по ударам по Йемену в чат с женой

В США разгорается новый скандал, связанный с утечкой данных Пентагона и министром Питом Хегсетом.

Министр американского оборонного ведомства Пит Хегсет отправлял детальную информацию по ударам Вашингтона по Йемену в чат Signal, в который в числе прочих были включены его супруга-журналистка, брат и адвокат. Об этом читателям сообщила иностранная газета The New York Times со ссылкой на собственные источники. По сведениям издания, 15 марта чиновник в чат со своей женой Дженнифер, которая не является сотрудником Пентагона, а также братом Филом и личным адвокатом Тимом Парлаторе, работающих в военном ведомстве, выкладывал рабочий график боевых полетов истребителей F/A-18 Hornet, которые совершали ракетные удары по позициям хуситов на Ближнем Востоке.

В СМИ сообщили, что в отличие от чата с участием должностных лиц американской администрации в Signal, который стал предметом недавнего скандала, когда в него добавили главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга, второй чат под названием "Оборона | командное совещание" был создан лично шефом Пентагона. Он включал, помимо жены, еще около десяти человек из ближайшего окружения Пита Хегсета. В том числе там присутствовали двое чиновников, которые ранее были отстранены от работы из-за утечек данных. Для общения в чате Пит Хегсет использовал не рабочий, а личный номер мобильного телефона.

В газете уточнили, что в обсуждаемом чате, как правило, распространялась информация, связанная с организационными и административными вопросами. Бывший пресс-секретарь Министерства обороны США Джонатан Эллиот полагает, что шеф Пентагона Пит Хегсет не задержится на своей должности. Такую позицию эксперт изложил в статье, опубликованной в воскресенье, 20 апреля, на официальном сайте газеты The Politico. Чиновник был отправлен в отставку в марте 2025 года. Он отметил, что за последний месяц в профильном ведомстве "царит тотальный хаос", вызванный скандалами с утечкой секретных сведений и массовыми увольнениями. Он напомнил, что на прошлой неделе стало известно о грядущей отставке начальника аппарата министра обороны США Джо Каспера, а ранее в административный отпуск администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе отправила заместитель главы аппарата шефа Пентагона Дэрина Селника, а также советника Дэна Колдуэлла.

Al Masirah: не менее 22 человек погибли при ударах США по Йемену.

Фото: YouTube / Defense Now