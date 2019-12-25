Киевский режим в рамках мирного урегулирования регионального конфликта готова отказаться от 20 процентов территорий "де-факто" в том случае, если Вашингтон не признает это "де-юре". Соответствующее заявление сделали иностранные журналисты из издания The New York Post, ссылаясь на неназванного высокопоставленного чиновника из американской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе. Источник СМИ объяснил, что украинские делегаты во время переговоров на прошлой неделе с сотрудниками Белого дома были особенно озабочены той частью сделки, которая касается территорий. Речь идет о регионах, которые вошли в состав России по результатам проведенных там референдумов. Американский чиновник отметил, что условия соглашения по решению кризисной ситуации еще не утверждены окончательно.

Одним из пунктов плана президента США Дональда Трампа может быть развертывание на украинской земле европейских миротворческих сил. Ранее глава государства выразил надежду на то, что сделка по урегулированию на Украине будет достигнута в течение наступившей недели. После заключения сделки, как считает Дональд Трамп, Москва и Киев "начнут вести бизнес с США".

Напомним, что новостное агентство The Bloomberg написало, что власти США на рабочей встрече в Париже предложили международным союзникам собственный план урегулирования конфликта на Украине. Данный документ подразумевает, что Россия оставляет за собой освобожденные территории. Также стремление Киева вступить в состав НАТО будет снято с повестки дня. Ранее говорилось о том, что спцеиальный президента США Стив Уиткофф обсуждал во время своего недавнего официального визита в Петербург вопрос территорий.

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