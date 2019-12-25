NI: отказ 35 стран поддержать антироссийскую резолюцию в ООН стал тревожным знаком для США

Тед Карпентер оценил сигналы, которые США дали Южная и Восточная Азии.

The National Interest считает, что отказ 35 стран поддержать антироссийскую резолюцию в ООН стал тревожным знаком для США. Такое мнение в авторском материале высказал аналитик, занимающейся международной проблематикой Тед Карпентер. Журналист полагает, что мировая антироссийская коалиция, возглавляемая Вашингтоном, столкнулась со значительной проблемой. Эксперт оценил проведенное голосование на Генеральной Ассамблеи ООН по резолюции с требованием к России прекратить проведение специальной военной операции на Украине, а также вывести войска с территории соседнего государства. В поддержку документа высказалась 141 страна, против – пять. Однако Карпентер обращает внимание читателей на большое количество воздержавшихся стран.

США придают такое большое значение созданию подавляющей коалиции против Москвы, другим странам требуется определенное мужество, чтобы отказаться присоединиться к ней. И все же 35 стран отказались "умаслить". Тед Карпентер, автор статьи

Для официальных властей США сигнал стал тревожным знаком, что за принятие резолюции отказались голосовать ключевые игроки из Южной и Восточной Азии. В частности, речь идет о Китае и Индии. Эксперт не думает, что Пекин планирует поддерживать какие-либо реально наказательные меры воздействия против России.

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