Альянс направит дополнительные силы реагирования в Восточную Европу.

НАТО предупредила о "самом страшном кошмаре" российского президента Владимира Путина. Североатлантический альянс намерен отправить в регион восточной Европы дополнительно сотни солдат. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров 30 стран. Документ стал итогом онлайн-саммита, проводившегося под председательством генерального секретаря Йенса Столтенберга.

Никто не должен быть обманут шквалом лжи российского правительства. Сейчас мы осуществляем значительное дополнительное развертывание оборонительных сил в Восточной части альянса. заявление НАТО

Участники военного блока считают, что Москва солгала о своих намерениях на Украине. Они добавили, что "вторжение" России длится уже третий день, но при этом нет никаких признаков грядущих переговоров между Москвой и Киевом относительно урегулирования конфликта. Телеканал CNN ответил, что верховный главнокомандующий ОВС НАТО Тод Уолтерс хочет развернуть сухопутные, воздушные, морские и специальные силы для поддержания армий европейских союзников, так как они "нервничают из-за близости российских войск". Однако это не говорит о том, что НАТО и США разместят своих военнослужащих на Украине.

Это исторический момент, союз впервые применит своих силы высокой готовности для сдерживания и обороны. Они представляют собой гибкую, заслуживающую доверия в бою группировку, которую можно использовать разными способами. Тод Уолтерс, военный НАТО

Напомним, что силы реагирования НАТО насчитывают 40 тысяч бойцов. Сколько человек из них попадет в Восточную Европу на данный момент неизвестно.

Кадыров: порядка 70 тыс. силовиков из Чечни готовы добровольно сражаться на Украине.

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