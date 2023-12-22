Мюзикл "Великий Гэтсби"

Постановка будет представлена на суд публики во Дворце искусств Ленинградской области 12 января в 19:00.

Зрители будут наблюдать за историей любви энергичного Джея Гэтсби и милой девушки из высшего общества Дэйзи Бьюкенен. Ради возлюбленной главный герой бросает вызов самому себе и добивается невероятного финансового успеха и признания в обществе. Однако очаровательная дама сердца выбирает другого, разрушив мечты Гэтсби. Непредсказуемый исход событий приводит к трагедии.

Автор книги, по мотивам которой был создан мюзикл, утверждает, что возможность социальной мобильности в Америке – это всего лишь временная иллюзия. Социальная иерархия Нового Света такая же жесткая, как и в Европе.

Сюжетное повествование развивается на фоне пестрых декораций, отражающих дух эпохи. Динамичное развитие событий передает атмосферу "ревущих двадцатых".

Фото: ВКонтакте / Дворец Искусств Ленинградской области