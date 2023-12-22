  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Мюзикл "Кабаре"
Сегодня, 19:00
392
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Мюзикл "Кабаре"

0 0

Мюзикл с Анастасией Стоцкой в главной роли покажут в ДК им. Ленсовета 23 февраля в 19:00. Для зрителей старше 18 лет. 

Впервые мюзикл "Кабаре" был поставлен на Бродвее в далеком 1966 году, и он до сих пор не теряет популярности. Главная героиня — певица, живущая в Германии 1930-х. Сюжет рассказывает о ее карьере и любви на фоне нарастающих фашистских настроений. Герои мюзикла размышляют о том, как жить в эпоху политических потрясений. Честь и потеря всего или продажность и благополучие? На этот вопрос они ответят вместе со зрителем.

Режиссер мюзикла – Александр Маракулин. На сцену выйдут Анастасия Стоцкая, Ольга Шук, Александр Казьмин, Елена Чарквиани, Сергей Ли, Дмитрий Волков и другие артисты. Состав исполнителей может измениться без дополнительного уведомления.

Фото: Pxhere

Теги: дк ленсовета, кабаре, мюзикл
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии