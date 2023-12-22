Музыка в оранжерее Таврического сада

Концерт пройдет 8 февраля. Начало в 20:00. Для зрителей старше шести лет.

Жителей Северной столицы приглашают на концерт в оранжерее Таврического сада. Проект от "Русские музыкальные сезоны". Вас ждет музыкальный ретрит, во время которого можно на пару часов забыть о серой зиме и насладиться летней атмосферой.

На концерте "Музыка в оранжерее" вы ощутите два противоположных чувства : одно — трепетное, нежное и романтичное, другое — дерзкое и сочное. В окружении пальм и цветов музыканты-виртуозы исполнят музыкальные шедевры.

Программа это месяца: 1 февраля — Неоклассика. Азия; 3 февраля — Времена года от великих композиторов; 8 февраля — Неоклассика; 15 февраля — Джаз. Музыка лета; 17 февраля — Неоклассика. Азия; 22 февраля — Тёплый джаз; 24 февраля — "Времена года" от великих композиторов.

Продолжительность концерта: 1 час 20 минут.

Фото: ВКонтакте / Оранжерея Таврического сада