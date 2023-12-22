Музыка в оранжерее Таврического сада

Жителей Северной столицы приглашают на концерт в оранжерее Таврического сада. Проект от "Русские музыкальные сезоны". Вас ждет музыкальный ретрит, во время которого можно на пару часов забыть о серой зиме и насладиться летней атмосферой.
На концерте "Музыка в оранжерее" вы ощутите два противоположных чувства : одно — трепетное, нежное и романтичное, другое — дерзкое и сочное. В окружении пальм и цветов музыканты-виртуозы исполнят музыкальные шедевры.
Программа это месяца: 1 февраля — Неоклассика. Азия; 3 февраля — Времена года от великих композиторов; 8 февраля — Неоклассика; 15 февраля — Джаз. Музыка лета; 17 февраля — Неоклассика. Азия; 22 февраля — Тёплый джаз; 24 февраля — "Времена года" от великих композиторов.
Продолжительность концерта: 1 час 20 минут.
Фото: ВКонтакте / Оранжерея Таврического сада
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