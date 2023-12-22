Концерт "Музыка из кино на органе"

Концерт пройдет 29 февраля в Анненкирхе. Начало в 20:00. Для зрителей старше 6 лет.

"Музыка из кино на органе" — это незабываемое мероприятие, способное прикоснуться к сердцу каждого зрителя, ведь в программе прозвучат знакомые композиции из таких популярных фильмов, как "Гарри Поттер", "Титаник", "Властелин колец", "Ходячий замок Хаула", "Пираты Карибского моря" и другие знаменитые шедевры кинематографической музыки. Этот концерт вызовет ностальгические воспоминания из детства каждого зрителя. Ведь все мы скучаем по беззаботным выходным, которые проводили вместе с семьей или друзьями в детстве, смотрели любимые мультфильмы, переживали за главных героев, росли вместе с волшебниками и студентами школы Хогвартс, вдохновлялись искренней любовью Джека к Розе и бороздили просторы океана с Капитаном Джеком Воробьем. Концерт не оставит никого равнодушным, а стены зала дополнят медиапроекции от арт-студии "Ветер", чтобы погружение в воспоминания было более полным и красочным.

Исполнять культовые саундтреки для вас будут: ансамбль солистов оркестра 1703 (художественный руководитель Георгий Фёдоров); электронный орган - Николай Бронзов и Ольга Котлярова.

Фото: ВКонтакте / Анненкирхе, лютеранская церковь св. Анны