В Анненкирхе музыканты исполнят популярные саундтреки из кинокартин. Концерт пройдет 25 января. Начало в 20:00. Вход 6+

"Музыка из кино на органе" — это концерт, который никого не оставит равнодушным. Вас ждет великолепная программа, включающая музыку из таких культовых фильмов, как "Гарри Поттер", "Титаник", "Властелин колец", "Ходячий замок Хоула", "Пираты Карибского моря" и многие другие.

Эта программа вызывает самые разные эмоции и воспоминания. Она перенесет вас в детство, когда вы впервые слушали эти мелодии на кассетах или дисках. Вы вспомните, как ждали выхода фильмов о ваших любимых героях и спорили о том, что лучше - книга или фильм.

На концерте для вас будут исполнять эти культовые саундтреки ансамбль солистов оркестра 1703 под руководством Георгия Фёдорова и орган, на котором будут играть Николай Бронзов и Ольга Котлярова.

Фото: ВКонтакте / Анненкирхе, лютеранская церковь св. Анны