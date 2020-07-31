Мужчину, зверски убившего жену в Челябинской области на глазах у детей , на 2 месяца отправили в СИЗО

Мужчина рассказал причину, по которой он расправился с женой.

Суд арестовал на 2 месяца мужчину, который с особой жестокостью расправился с женой.

Жуткое убийство произошло днем 29 июля в Челябинской области. Piter.TV публиковал подробности расправы над молодой женщиной и публиковал видео, которое сняли случайные свидетели.

Пара ехала в стоматологию, чтобы подлечить маленькому ребенку зуб. По дороге из-за ревности между супругами возник скандал. Мужчина напал на жену с ножом еще в машине. Раненая выскочила из машины и хотела убежать, мужчина догнал и добил женщину. Он нанес ей множественные удары ножом( не менее 15 ударов).

Свидетелями чудовищной расправы стали малолетние дети пары (2 и 4 года), а также случайные свидетели, которые проезжали по дороге. Свидетель снял на видео конец расправы, криками пытаясь отогнать мужчину с ножом от своей жертвы. На видео слышно, что с заднего сиденья машины кричат дети. Когда очевидец подошел к молодой женщине в луже крови, та уже не подавала признаков жизни.

Сегодня 31-летнему мужчине предъявлено обвинение по статье "убийство, совершенное с особой жестокостью". Он направлен в СИЗО на 2 месяца. Издание "74.RU" сообщает, что на суде мужчина сообщил, что жена по дороге призналась ему в измене с его лучшим другом. Муж-убийца сознался в содеянном и раскаялся.

Видео: ВК, Плохие Новости (18+)

Фото: СУ СК РФ по Челябинской области