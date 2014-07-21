  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:58
90
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Мужчину задержали за кражу пожертвований на 300 тыс. руб. из храма Николая Чудотворца в Подьячево

0 0

Подозреваемый указал, что пойти на преступление его вынудили личные обстоятельства.

Российские правоохранительные органы из уголовного розыска Яхромского пункта полиции по Дмитровскому городскому округу задержали по подозрению в краже 50-летнего жителя города Подольска. Соответствующая информация опубликована официальным представителем МВД РФ Ириной Волк в социальных сетях. Известно, что на территории храма Николая Чудотворца в селе Подьячево злоумышленник  подошёл к иконе святителя и открыл киот. После этого вор незаметно забрал пожертвованные прихожанами ювелирные украшения. Далее мужчина скрылся с места преступления Общая сумма материального ущерба составила около 300 тысяч рублей.

Полицейские установили личность фигуранта и задержали его. В ходе обыска часть похищенных украшений изъята.

пресс-служба МВД РФ по региону

В настоящее время по факту произошедшего ведется уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. В текущий момент фигурант расследования отправлен под стражу.

Перед судом предстанет обвиняемая в хищении 150 млн рублей у клиента банка, скрывавшаяся в Турции.

Фото и видео: МВД Медиа

Теги: ирина волк, кража, мвд, подольск
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии