Мужчину задержали за кражу пожертвований на 300 тыс. руб. из храма Николая Чудотворца в Подьячево

Подозреваемый указал, что пойти на преступление его вынудили личные обстоятельства.

Российские правоохранительные органы из уголовного розыска Яхромского пункта полиции по Дмитровскому городскому округу задержали по подозрению в краже 50-летнего жителя города Подольска. Соответствующая информация опубликована официальным представителем МВД РФ Ириной Волк в социальных сетях. Известно, что на территории храма Николая Чудотворца в селе Подьячево злоумышленник подошёл к иконе святителя и открыл киот. После этого вор незаметно забрал пожертвованные прихожанами ювелирные украшения. Далее мужчина скрылся с места преступления Общая сумма материального ущерба составила около 300 тысяч рублей.

Полицейские установили личность фигуранта и задержали его. В ходе обыска часть похищенных украшений изъята. пресс-служба МВД РФ по региону

В настоящее время по факту произошедшего ведется уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. В текущий момент фигурант расследования отправлен под стражу.

Перед судом предстанет обвиняемая в хищении 150 млн рублей у клиента банка, скрывавшаяся в Турции.

Фото и видео: МВД Медиа