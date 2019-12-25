Мужчина взял в плен риелтора, украл деньги и скрылся

Оперативники уже выяснили личность преступника и разослали ориентировки.

Как сообщает "Фонтанка", 15 февраля в полицию обратился 41-летний мужчина и рассказал, что на его жену напали и взяли в плен. Позже сама женщина рассказала о произошедшем подробнее.

По ее словам, она работает риелтором и должна была встретиться неким Расулом, чтобы показать ему квартиру на Комендантском проспекте, 24/3. В назначенное время мужчина поджидал женщину в доме, он напал на нее и связал скотчем руки и ноги.

Потерпевшая утверждает, что незнакомец водил у ее лица ножом, но ничего не требовал. Спустя час он забрал у женщины мобильник и перевел на неустановленный счет около 25 тысяч рублей. Из кошелька своей жертвы он забрал одну тысячу и отпустил риелтора.

Оперативники уже выяснили личность предполагаемого преступника — им оказался 38-летнего Расул из Чечни.

Ранее мы писали, что труп убитого мужчины обнаружили спустя две недели.

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