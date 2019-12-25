Мужчина получил ножевое ранение в магазине за попытку пресечь кражу в Петербурге

Подозреваемых поймали спустя полтора часа.

Мужчина попытался пресечь похищение из магазина на Хасанской улице, за что получил ножевое ранение. Троих подозреваемых задержали, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Накануне в 16 часов о происшествии сообщила сотрудница магазина "Пятерочка" на номер "112". Правоохранители установили, что около 16:00 трое неизвестных при попытке пресечения хищения товара мужчиной 1979-го года рождения, нанесли ему ножевое ранение и скрылись с места. Спустя полтора часа троих подозреваемых, граждан Таджикистана в возрасте от 19 до 24 лет задержали. В их машине обнаружили 2 ножа и пневматический пистолет.

Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе.

В отношении возможных злоумышленников составили административные протоколы по статье "Мелкое хулиганство". Ранее в отношении двух из них возбуждались уголовные дела. Подозреваемые временно находятся в спецприемнике.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что

Фото: источник Piter.TV