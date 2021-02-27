Пострадавший находится в реанимации в столичной больнице.

Мужчина поджег себя возле телецентра "Останкино". Об этом сообщили социальные сети. По данным Telegram-канала "112", мужчина по имени Вадим Швецов облил себя бензином в Москве. В настоящее время пострадавший госпитализирован в ожогами груди и спины второй и третьей степени. Он находится в реанимации.

На месте происшествия работают специалисты. Они выясняют мотив поступка пострадавшего. Согласно информации от Telegram-канала Baza со ссылкой на очевидцев, после произошедшего мужчина попросил помощи у охранников телецентра. С собой у него была спортивная сумка, в которой полиция обнаружила пилу, складной нож, топор и две полуторалитровые бутылки с жидкостью, зажигалку.

В момент возгорания мужчина кричал людям, пытавшимся его потушить, что не будет говорить без адвокатов.

Появилось видео избиения музыканта "Машины времени".

Фото и видео: Рсгвардия