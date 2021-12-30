Мужчина отсудил у бизнесвумен свыше 200 тыс. рублей за упавший забор на авто

На автомобиль Mitsubishi Pajero рухнула бетонная стена.

В четверг, 3 марта, стало известно, что предпринимательница Людмила Климентьева проиграла суд почти на 220 тыс. рублей по делу об упавшем на авто заборе. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Пострадавший Денис Алексеев подал иск к ИП предпринимательницы после того, как в начале сентября 2020 года на его автомобиль Mitsubishi Pajero рухнула бетонная стена. Автомобиль был припаркован у дома № 15 по улице Михаила Дудина в Парголово.

Ремонт машины обошелся в 210 тыс. рублей, а бизнесвумен возмещать ничего не стала.

Ранее Санкт-Петербургский городской суд с 9 марта отменяет ограничения доступа слушателей. При этом необходимо соблюдать социальную дистанцию.

Фото: Piter.tv

