Муж спикера палаты представителей конгресса США Пелоси пострадал при нападении на их дом

Полицейский раскрыл подробности совершенного злодеяния со стороны "господина ДеПейпа".

Мужа спикера американской палаты представителей Нэнси Пелоси Пола избили молотком на глазах правоохранительных органов, которые приехали на место инцидента по вызову. Соответствующее заявление в ходе брифинга с журналистами сделал официальный представитель местной полиции из города Сан-Франциско.

Офицеры находились на пороге дома и наблюдали, как господин Пелоси и господин ДеПейп держались каждый одной рукой за единственный молоток. Офицеры видели только один молоток. заявление офицера полиции США

Эксперт пояснил, что находясь вне дверного проема, полицейские требовали от обоих мужчин бросить молоток на землю. Однако в какой-то момент ДеПейп выхватил это оружие из рук Пелоси, после чего атаковал пострадавшего. Офицер выразил уверенность в том, что преступление было спланированным и намеренным. Он не стал комментировать мотивы произошедшего. Известно, что злоумышленник был пойман на месте.

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television