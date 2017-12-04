Муж-афганец 10 лет истязал жену россиянку, а затем хладнокровно убил ее в Норвегии

Появились подробности этой жуткой истории.

Жуткое хладнокровное убийство произошло 14 июня в Осло в Норвегии.

43-летний мужчина, родом из Афганистана, в течение 10 лет жестоко издевался над женой и их старшей дочерью. А в июне нынешнего года жестоко убил жену. Очевидцы сообщили правоохранителям, что убивали женщину с особой жестокостью, нанося удары ножом по горлу и лицу. На 35-летнюю женщину напали на улице, когда она возвращалась домой из поездки в Россию. В этот же день по подозрению в убийстве был задержан супруг убитой. Старшая дочь давала против отца показания, сообщив следствию, что отец последние 10 лет жестоко издевался и неоднократно избивал и ее и мать.

Большую часть совместной жизни пара с тремя детьми прожили в России, а затем переехали в Норвегию, получив статус беженцев. Муж сам купил жене билет в Россию и велел той больше не возвращаться. Женщина ослушалась мужа, вернулась, за что и была убита супругом. Проведенная психиатрическая экспертиза показала, что мужчина в момент убийства был полностью вменяем, а убийство было преднамеренным и спланированным заранее.

Суд приговорил убийцу своей жены на 17 лет и 9 месяцев лишения свободы. Также ему назначено выплатить компенсацию осиротевшим детям в размере 2 миллионов крон (241 тысячу долларов).

Видео: Piter.TV