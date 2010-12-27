С 10 по 14 мая дорожные работы на Васильевском острове остановят движение трамваев

Трамваи не смогут проехать по Кадетской улице и 1-й линии Васильевского острова от Среднего проспекта до набережной Макарова.

Из-за дорожных работ на Васильевском острове остановится трамвайное движение по Кадетской улице и 1-й линии Васильевского острова от Среднего проспекта до набережной Макарова. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".

Отмечается, что ремонтные работы в зоне трамвайных путей начнутся 10 мая в 23:00 мск, а закончатся 14 мая в 5 утра. С 12 по 13 мая не будет курсировать по своему маршруту и ретротрамвай.

Ранее мы писали, что из-за дорожных работ с 13 по 24 мая изменится движение троллейбусов на Коломяжском проспекте.

Фото: visit-petersburg.ru