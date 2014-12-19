Необычные работы можно увидеть до 19 июля.

Музей художественного стекла на Елагином острове представляет "Записки натуралиста" – выставку потомственной художницы по стеклу Ирины Ивановой. Экспозицию открыли 1 мая, работы можно будет увидеть до 19 июля.

Художница работает в технике спекания цветного стекла при высоких температурах — от 800 градусов Цельсия и выше. Так уникальная техника гравировки по стеклу сохраняется и популяризируется.

Работы Ирины можно увидеть в собраниях многих музеев страны, в частных коллекциях России, США, Швеции, Японии, Англии, Китая.

Сама художница удостоена рядом профессиональных званий и наград, например, "Профессионал России" (2007), "Лучшие люди России" (2005), "За труды в просвещении" (2016) и многие другие.