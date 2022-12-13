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Мурашко: цены на жизненно важные препараты выросли на 1,9% за 2022 год

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По его словам, этот показатель стал ниже уровня инфляции.

Цены на жизненно важные препараты выросли на 1,9% за прошлый год. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства Мурашко отметил, что этот показатель стал ниже уровня инфляции. Он также подчеркнул, что по препаратам, не включенным в список жизненно важных, показатель "на 10% ниже, чем уровень инфляции в среднем по стране".

Ранее Мурашко рассказал о помощи детям из новых регионов по линии "Круга добра".

Видео: Правительство России

Теги: минздрав россии, михаил мурашко, препараты, цены
Категории: Лента новостей, Новости России,

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