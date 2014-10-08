Мурашко: более 7 тысяч человек находятся в тяжелом состоянии и на ИВЛ из-за COVID-19

В стационарах находятся 246 тысяч пациентов с коронавирусом, развернуто 295 тысяч коек, порядка 7 тысяч человек – в тяжелом состоянии и на ИВЛ. Об этом на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.
Такая самая для нас значимая цифра - это пациенты, находящиеся в тяжелом состоянии, особенно группа, находящаяся на ИВЛ.
Михаил Мурашко, глава Минздрава
Мурашко в очередной раз отметил, что вакцинированные крайне редко оказываются на искусственной вентиляции легких.
Ранее в Минздраве РФ назвали регионы, где растет заболеваемость коронавирусом.
Видео: Правительство России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все