Мурашко: более 7 тысяч человек находятся в тяжелом состоянии и на ИВЛ из-за COVID-19

Мурашко в очередной раз отметил, что вакцинированные крайне редко оказываются на искусственной вентиляции легких.

В стационарах находятся 246 тысяч пациентов с коронавирусом, развернуто 295 тысяч коек, порядка 7 тысяч человек – в тяжелом состоянии и на ИВЛ. Об этом на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

Такая самая для нас значимая цифра - это пациенты, находящиеся в тяжелом состоянии, особенно группа, находящаяся на ИВЛ. Михаил Мурашко, глава Минздрава

Мурашко в очередной раз отметил, что вакцинированные крайне редко оказываются на искусственной вентиляции легких.

Ранее в Минздраве РФ назвали регионы, где растет заболеваемость коронавирусом.

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