Мультфильм петербургского режиссера вошел в шорт-лист премии Оскар

Работа аниматора из Петербурга претендует на главную кинонаграду.

Мультфильм петербургского режиссера и мультипликатора Константина Бронзита вошел в шорт-лист премии "Оскар" в категории короткометражной анимации. Работа Константина Бронзита под названием "Три сестры" включена в шорт-лист кинопремии "Оскар" в номинации "Лучший короткометражный анимационный фильм". Это уже четвертое попадание петербургского режиссера в шорт-листы престижной американской награды.

Фильм был заявлен в киноакадемию от Кипра. В качестве автора картины в документах указан Тимур Когнов. Как пояснил сам Бронзит, он сознательно использовал псевдоним для участия в международных кинофестивалях.

Режиссер рассказал, что для продвижения работы за рубежом ему пришлось полностью "обнулиться" и создать для своего альтерэго вымышленный творческий путь и несуществующую фильмографию. Такой подход позволил мультфильму попасть в программу зарубежных фестивалей.

Сначала "Три сестры" участвовали в менее крупных международных смотрах. Позже картина получила главный приз на фестивале в Санта-Барбаре, который стал квалификационной наградой для допуска к отбору на "Оскар". По словам Бронзита, именно эта победа открыла мультфильму путь в шорт-лист американской киноакадемии.

Фото: Союзмультфильм