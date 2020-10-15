Студия Pixar показала новый трейлер мультфильма "Душа"

Премьера запланирована в России на 21 января 2021 года.

Студия Pixar опубликовала на своем YouTube-канале новый трейлер мультфильма "Душа". Выход картины в российский прокат запланирован на 21 января 2021 года.

Главный герой мультфильма – большой любитель джаза, школьный учитель музыки Джо Гарднер. После 20 лет сомнений он приходит на прослушивание в клуб, производит фурор и получает работу мечты. По пути домой Джо падает в канализационный люк и переносится в мир, где новые души обзаводятся личностью, причудами и интересами, прежде чем отправиться на Землю. Джо знакомится с молодой душой 22 и хочет ей помочь найти свое место в порядке вещей.

Режиссером мультфильма стал Пит Доктер, который ранее подарил миру "Корпорацию монстров", "Головоломку" и "Вперед", а также написал сценарий для первой "Истории игрушек".

Ранее мы писали, что мультфильм "Душа" студии Pixar выйдет на Disney+ 25 декабря.

Видео: YouTube / Pixar