В Азербайджане работают над запуском производства российских вакцин

Россия и Азербайджан активно сотрудничают в борьбе с пандемией коронавируса.

Президент России Владимир Путин рассказал о совместных усилиях по запуску производства вакцин от COVID-19 в Азербайджане. Об этом российский лидер заявил в Москве на встрече со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

Глава РФ указал, что сейчас страны всё активнее сотрудничают в борьбе с коронавирусом. Власти двух государств хотят, чтобы российские вакцины начали производить в Азербайджане. Это позволит помочь Баку в выработке коллективного иммунитета и борьбе с вирусом.

Напомним, что в республику отправлено уже свыше 200 тыс. доз российских вакцин от ковида. Президент Азербайджана благодарен России за помощь. В скором времени страна получит еще одну поставку.

Видео: Kremlin.ru