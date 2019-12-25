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Московский театр ET CETERA покажет на фестивале LOFT в Петербурге "Циников"
Сегодня, 16:46
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lesjasap

Московский театр ET CETERA покажет на фестивале LOFT в Петербурге "Циников"

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Основная программа Второго Театрального фестиваля LOFT состоится на Большой сцене петербургского Театра на Васильевском. Проект состоится при поддержке Комитета по культуре Ленинградской области.

Спектакль считается рассказом-размышлением о предельности любви. События истории развиваются в переломное время - период с 1818 по 1924 годы. В Москве в воздухе витают революционные идеи, расцветает идеология и диктатура пролетариата, ведется гражданская война, а местные жители видят разруху. Персонажи постановки пытаются приспособиться к меняющимся условиям нового бытия. Тяжесть существования заставляет героев размышлять о назначении личности безразличии к человеку.

"Циники" Мариенгофа - это роман-провокация. Герои романа пытаются приспособиться к реальности, но так до конца и не находят себе места в новой действительности.

пресс-служба театра

Режиссер рассказывает историю о том, как вопреки войне, голоду и новым идеалам человек пытается сделать "вечной свою любовь".
 
Московский театр ET CETERA под руководством Александра Калягина
Дата: 20 апреля
Начало: 19:00                                              
Место проведения: Большая сцена Театра на Васильевском
Возрастное ограничение: 16+
Продолжительность: 1 час 20 минут

Основная программа фестиваля LOFT пройдет на Большой сцене Театра на Васильевском с 9 по 24 апреля.

Фото: www.teatrvo.ru

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