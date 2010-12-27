Московский и Выборгский районы лишили ларьков с продуктами, выпечкой и шавермой

Незаконные павильоны снесли сотрудники ККИ.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) ни на день не прекращают работу по сносу незаконных объектов. На этот раз, 30 октября, ККИ освободил нелегально занятые земельные участки по четырем адресам, сообщила пресс-служба комитета.

На улице Сикейроса, вблизи седьмого дома, ККИ обнаружил ларек площадью 30 кв. м., где торговали шавермой. Договор аренды с ООО "Асаф" был расторгнут в минувшем августе, однако владелец не освободил земельный участок в срок.

Два других торговых павильона площадью 8 и 5 кв. м нашли на улице Фрунзе у дома 173 и на улице Ленсовета у дома №80. В этих киосках торговали фруктами, орехами и продуктами питания. Оба расторгли договоры аренды с ИМ Гусейновым в сентябре.

Последний в проверочном рейде комитета стал ларек по продаже хлеба и пирогов на проспекте Народного Ополчения. Владелец незаконно занимал территорию с июня.

Всем нелегальным землепользователям грозят административные дела.

Ранее на Комендантском проспекте снесли торговый центр "Пилот".

Фото: пресс-служба ККИ