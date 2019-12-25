Мошенники оформили кредит в 4 млн рублей на сидевшего в СИЗО петербуржца

В июле прошлого года неизвестный получил доступ к копии SIM-карты мужчины, используя его персональные данные.

Житель Петербурга стал жертвой мошенничества, несмотря на то, что в момент совершения преступления находился под арестом. Об этом сообщает "Фонтанка".

Инцидент произошел в 2022 году, однако решение суда по делу стало известно только недавно. В июле прошлого года неизвестный получил доступ к копии SIM-карты мужчины, используя его персональные данные. Десять дней спустя с его счета были сняты средства в размере четырех миллионов рублей. В это время мужчина находился под арестом в Петербурге, а его мобильный телефон и паспорт находились у следственных органов.

Пострадавший подал иск в суд, утверждая, что сотрудники банка не провели должную проверку документов и не сопоставили подпись заявителя с образцами, хранящимися в базе данных оператора. Представители оператора, в свою очередь, заявили, что они действительно проверяли документы, но не имели полномочий сравнивать подписи.

Суд установил, что подпись на заявлении о замене SIM-карты отличалась от оригинальной подписи в паспорте. В итоге, сделка по замене карты была признана недействительной.

Ранее мы сообщили о том, что прокуратура Фрунзенского района помогла обманутой пенсионерке аннулировать кредиты на 800 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV