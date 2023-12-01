Мошенник официально арендовал пункт выдачи заказов, чтобы украсть из него товаров на 60 млн

Криминальная схема работала в Подмосковье.

Мошенник официально арендовал пункт выдачи заказов для того, чтобы украсть из него товаров на 60 миллионов рублей. Соответствующее заявление сделала через социальные сети официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она объяснила, что владелица объекта передала его во временное использование юноше. Молодой человек нанял сотрудников и начал вести бизнес. Однако вскоре злоумышленник отключил видеонаблюдение, а прибывший на место событий супруг женщины выяснил, что входная дверь в помещение открыта, а на складе нет товара. Инцидент произошел на территории подмосковного Пущино.

Подозреваемого задержали в Ставрополе. Им оказался 20-летний уроженец ближнего зарубежья, студент одного из местных вузов. пресс-служба МВД РФ

По месту его проживания оперативниками изъято более 700 сим-карт, а также 14 банковских карт, мобильные устройства и похищенные вещи. Подозреваемый на допросе рассказал о том, что искал легкий заработок в Интернете. В результате к нему обратился неизвестный, который предложил криминальную схему. В течение нескольких дней юноша создавал видимость работы в пункте выдачи. Через фиктивные аккаунты онлайн-магазина они заказали более двух тысяч единиц дорогостоящих товаров. После поступления в точку товар не отслеживался из-за выключенных камер видеонаблюдения. В ночное время сообщники перевезли заказы в заранее подготовленные помещения в Москве. По факту произошедшего ведется уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ. Студент отправлен под стражу. Ведутся мероприятия, направленные на установление соучастников задержанного и всех эпизодов противоправной деятельности.

В Москве задержали подозреваемых в многомиллионном мошенничестве.

Фото и видео: МВД Медиа