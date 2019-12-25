Кашматов и Атаев признаны виновными в незаконном получении 17 млн рублей.

Мосгорсуд приговорил к 11 годам колонии двух экс-полицейских за получение крупной взятки. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе инстанции. Эксперты подчеркнули, что речь идет о бывшем руководителе 12-го отдела четвертой оперативно-разыскной части управления экономической безопасности Евгении Кашматове и экс-замглавы 11-го отдела управления "Ц" Дмитрие Атаеве. Их признали виновными в совершении преступления.

Известно, что заключение фигуранты уголовного дела будут отбывать в колонии строгого режима. Также они выплятят по сто тысяч в качестве штрафа.Бывшим представителям закона запретили занимать государственные должности на срок в десять лет.

Напомним, что Кашматова и Атаева задержали в январе 2019 года. Следствие заявило, что полицейские получили крупную сумму денег от сотрудника компании "ЭМК-Инжиниринг" (порядка 17 млн рублей). Осенью того же года распространилась информация о том, что у семей подозреваемых нашлось имущество общей стоимостью более 100 млн рублей.

Генпрокуратура РФ направило дело Арашуковых в Верховный суд.

Фото: Piter.tv