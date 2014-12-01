Морская организация ООН начала эвакуацию 11 тыс. моряков из Ормузского пролива

Арсенио Домингес заметил, что мероприятия проводятся на межправительственном уровне стран Ближнего Востока.

Международная морская организация (ИМО) при Всемирной организации приступит к эвакуации более 11 тысяч моряков, которые застряли на Ближнем Востоке. Соответствующее обещание дал общественности генеральный секретарь ИМО Арсенио Домингес в опубликованном официальном заявлении. Эксперт заметил, что работа будет организована в тесной координации с иранским руководством, а также правительством Омана, США, местной морской индустрией и прибрежными государствами региона.

Мы получили необходимые гарантии безопасности и тщательно проверили условия для безопасного судоходства, чтобы обеспечить проведение этих операций. текст документа

Арсенио Домингес уточнил, что ИМО "остается полностью привержена обеспечению безопасности моряков и непрерывности глобальной торговли". Он указал, что в результате конфликта, начатого США и Израилем против Ирана, погибли 14 моряков.

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