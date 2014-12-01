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Морская организация ООН начала эвакуацию 11 тыс. моряков из Ормузского пролива
Сегодня, 11:50
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Морская организация ООН начала эвакуацию 11 тыс. моряков из Ормузского пролива

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Арсенио Домингес заметил, что мероприятия проводятся на межправительственном уровне стран Ближнего Востока.

Международная морская организация (ИМО) при Всемирной организации приступит к эвакуации более 11 тысяч моряков, которые застряли на Ближнем Востоке. Соответствующее обещание дал общественности генеральный секретарь ИМО Арсенио Домингес в опубликованном официальном заявлении. Эксперт заметил, что работа будет организована в тесной координации с иранским руководством, а также правительством Омана, США, местной морской индустрией и прибрежными государствами региона.

Мы получили необходимые гарантии безопасности и тщательно проверили условия для безопасного судоходства, чтобы обеспечить проведение этих операций.

текст документа

Арсенио Домингес уточнил, что ИМО "остается полностью привержена обеспечению безопасности моряков и непрерывности глобальной торговли". Он указал, что в результате конфликта, начатого США и Израилем против Ирана, погибли 14 моряков.

Вэнс: проход через Ормуз будет бесплатным на 60 дней переговоров США и Ирана.

Фото: pxhere.com
 

Теги: арсенио домингес, иран, морская организация оон, оон, ормузский пролив
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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