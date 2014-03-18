Морпех 36-ой бригады ВСУ встретился c ополченцем ДНР, которого пытался убить штык-ножом

Военный попросил прощения у своей "жертвы".

Морпех 36-ой бригады Вооруженных сил Украины встретился c ополченцем Донецкой народной республики, которого пытался убить штык-ножом. Новостной сюжет об этом опубликовал телеканал "Россия-1". Журналисты отметили, что солдат ВСУ предполагал, что убил противника. Позже сам военнослужащий оказался в российском плену. Он отметил, что ранее получил от товарища предложение убить военного из ДНР.

Зашел товарищ, говорит: "Пошли, пленного ********". Я зашел, нанес ему шесть ножевых ранений и вышел. Тело вынесли на вторые сутки, сказали, что он мертв. солдат ВСУ

После этого заявления в кабинет к военнослужащему ВСУ зашла его жертва. На кадрах видно, что представитель украинской армии едва не расплакался и попросил у бойца ДНР прощения.

Напомним, что руководителем 36-й бригады ВСУ являлся Сергей Волынский с позывным Волына. Еще 20 мая он покинул территорию металлургического завода "Азовсталь", расположенного в Мариуполе. Военнослужащий сдался в плен. За месяц до этого украинский комбат заявлял о том, что он и его солдаты не сдадутся, а только продолжат вести боевые действия.

Число убитых при нападении боевиков на католическую церковь в Нигерии превысило 50.

Фото и видео: Telegram / Пул N3

