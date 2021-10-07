Мората получил травму во время празднования выхода сборной Испании в финал Евро-2024

Под него случайно подкатился сотрудник службы безопасности, который пытался задержать выбежавшего на поле болельщика.

Нападающий сборной Испании по футболу Альваро Мората получил травму во время празднования выхода своей команды в финал Евро-2024. Об этом сообщает Tiempo de Juego.

В полуфинальном матче турнира Испания обыграла Францию со счетом 2:1. После игры под 31-летнего футболиста случайно подкатился сотрудник службы безопасности стадиона, который пытался задержать выбежавшего на поле болельщика. Мората поднялся на ноги, но после столкновения начал прихрамывать. В финале Евро-2024 сборная Испании сыграет с победителем матча Нидерланды-Англия.

Ранее экс-тренер "Зенита" назвал фаворита Евро-2024.

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