Экс-помощник главы Минфина США объяснила, что страна может потерять статус сверхдержавы.

Бывший американский помощник министра финансов Моника Кроули ответила на вопрос ведущего телеканала FOX News о том, что произойдет со страной в том случае, если развивающиеся экономические системы перейдут от доллара США к китайскому юаню. Гостья эфира отметила, что изначально национальная валюта поддерживалась золотым резервом, однако при президенте Никсоне "золотой стандант" был снят. Таким образом за последние пятьдесят лет у доллара нет больше никаких твердых поддерживающих активов, а лишь экономической силой США и тем фактом, что нефтью всегда торговали в долларах.

Трудно переоценить, насколько катастрофичным будет отказ от доллара США как глобальной резервной валюты. Послушайте, с конца Второй мировой войны доллар был безопасным... Послушайте, сейчас происходит идеальный шторм. Моника Кроули, эксперт США

По мнению эксперта. власти страны слишком долго злоупотребляли имеющейся финансовой привилегией, проводя совершенно безрассудную денежную и налоговую политику. Это привело США к обесцениванию доллара. Дополнительные угрозы связаны со "слабостью Байдена", а также украинским кризисом и внутренним производством энергии. Моника Кроули добавила, что в настоящее время Китай сформирует новый экономический блок, а Саудовская Аравия отмечает, что готова использовать альтернативные валюты для продажи нефти. Экс-сотрудница Минфина подчеркнула, что мир находится в переломном моменте, который может привести страну к полному взрыву глобальной экономической системы, включая в первую очередь - американскую. При таком варианте развития событий граждане страны столкнутся с высоким уровнем инфляции "времен Веймарской республики", а также лишатся доминирования и статуса сверхдержавы.

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Фото и видео: Telegram / Kremlin_Russian