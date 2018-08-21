Монеточка повторила образ Данилы Багрова в новом клипе "90-е"

Певица объединила современную музыку и дух 90-ых в одном видео.

Певица Монеточка представила новый клип на композицию "90-е". Композиция вошла в состав ее последнего альбома "Раскраски для взрослых".

Новая видео работа исполнительницы по стилистике и характеру напоминает культовый фильм Алексея Балабанова "Брат". В ней главная героиня в исполнении самой Монеточки носит одежду персонажа Данилы Багрова, повторяет его действия и посещает те же локации. Таким образом создатели постарались соединить современную музыку и дух времени, о котором в ней поется.

Режиссером клипа выступил Михаил Идов, написавший сценарий к фильму "Лето" про Виктора Цоя. Помимо самой певицы в клипе снялась Гречка, Татьяна Буланова, кинообозреватель "Афиши Daily" Станислав Зельвенский и другие. Как сказала сама Монеточка, съемки клипа велись семь часов – с 4 до 11.

"90-е" был опубликован на официальном YouTube-канале исполнительницы.