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Момент падения акробата "Цирка Мстислава Запашного" в Элисте попал на видео

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Зрители сняли выступление и момент падения на видео.

Серьезное ЧП произошло во время выступления в Элисте с воздушным акробатом "Цирка Мстислава Запашного", где проходят гастроли этого коллектива.

Близнецы Мартыновы, воздушные гимнасты, исполняли сложные трюки без страховки под куполом спортивной арены. Во время представления 24 февраля у Антона оторвался трос и артист рухнул вниз. Его в срочном порядке госпитализировали в больницу с травмой головы. 

Сейчас Антон Мартынов находится в реанимации. Он введен врачами в искусственную кому. Состояние его оценивается как стабильно тяжелое.

Видео: YouTube/RuCircus

Теги: новости регионов , падение акробата , цирк , цирк запашного
Категории: Лента новостей Происшествия Новости России

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