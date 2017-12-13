Момент падения акробата "Цирка Мстислава Запашного" в Элисте попал на видео

Зрители сняли выступление и момент падения на видео.

Серьезное ЧП произошло во время выступления в Элисте с воздушным акробатом "Цирка Мстислава Запашного", где проходят гастроли этого коллектива.

Близнецы Мартыновы, воздушные гимнасты, исполняли сложные трюки без страховки под куполом спортивной арены. Во время представления 24 февраля у Антона оторвался трос и артист рухнул вниз. Его в срочном порядке госпитализировали в больницу с травмой головы.

Сейчас Антон Мартынов находится в реанимации. Он введен врачами в искусственную кому. Состояние его оценивается как стабильно тяжелое.

Видео: YouTube/RuCircus