По дороге разлилось и воспламенилось топливо.

Момент ДТП с бензовозом на МКАД попал на видео. Ролик опубликован в Telegram-канале "Подъем". Известно, что ситуация зафиксирована на 22-ом километре Московской кольцевой автодороги днем 2 августа. Участниками автомобильной аварии стали бензовоз и фура. После столкновения из бензовоза разлилось топливо, которое впоследствии загорелось. Очевидцам удалось снять на видео мощное пламя.

На данный момент пожар локализован, идет проливка проезжей части Дептранс Москвы

Из-за воспламенившейся солярки образовалась стена огня, мимо которой вынуждены двигаться проезжающие мимо водители.По информации от ТГ-канала Baza, из большегрузного транспорта вылилось уже более девяти тонн топлива. Сотрудники столичного департамента по транспорту уведомили прессу о том, что из-за аварии и пожара на этом участке МКАД перекрыты три из пяти полос движения.

Пожар на "Адмиралтейских верфях" локализовали.

Фото и видео: Telegram / Подъем