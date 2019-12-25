Молодой парень получил смертельные травмы при спуске на тюбинге с Мамаева Кургана в Волгограде

В Волгограде после спуска на тюбинге в реанимации скончался 24-летний волгоградец.
Трагедия произошла накануне, 11 февраля. Парень с девушкой спускались по необорудованному спуску на южном склоне Мамаева Кургана. Внизу спуска пара врезалась в заброшенную небольшую кирпичную будку. Местные жители пишут, что это старое здание насосной станции полива. Этот спуск излюбленное место для покатушек волгоградцев.
Парень сидел впереди ватрушки, с серьезными травмами его госпитализировали в больницу. Его девушка тоже в больнице, но ее жизни ничего не угрожает. Местные СМИ сообщают, что после ЧП горку засыпали песком.
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Фото: Piter.TV
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