Молодые сожители из Красноярска ответят перед судом за кражу 66 товаров, заказанных ими на маркетплейсе

Молодые люди придумали схему, по око торой они без оплаты забрали заказы из маркетплейса.

Российские правоохранительные органы на территории города Красноярска задержали молодых сожителей, которые украли 66 товаров на маркетплейсе. Подозреваемые предстанут перед судом. Соответствующей информацией сотрудники пресс-службы регионального управления полицией поделились с журналистами в социальных сетях. По предварительным данным от МВД, в июне текущего года мужчина 2004 года рождения устроился на работу в пункт выдачи заказов в Свердловском районе краевого центра. У злоумышленника сразу был криминальный замысел. Он планировал в подходящий момент забрать имущество. Для осуществления задуманного его девушка-сверстницасделала 66 различных заказов с общей стоимостью, превышающей 315 тысяч рублей. Среди товаров оказалась одежда, обувь и шлемы виртуальной реальности для игровых приставок.

Когда все заказы прибыли, парень дождался свою сообщницу и перед окончанием рабочего дня отсканировал на её телефоне QR-код для их получения, но выдачу не оформил через компьютерную программу. пресс-служба МВД РФ

Затем вместе с подельницей местный житель сложил неоплаченные товары в коробки и под видом мусора вынес их на улицу. Далее он закрыл двери пункта выдачи и больше на рабочее место не вышел. Когда недостача вскрылась, оперативники установили личности и задержали злоумышленников. В месте их проживания полицейские изъяли часть похищенного, но некоторые украденные товары сообщники успели реализовать. В отношении фигурантов расследования ведется уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Обвиняемые возместили организации 150 тысяч рублей.

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Фото и видео: МВД Медиа