Молодые люди из Выборгского района готовы подать заявки на конкурс "Губернаторский кадровый резерв"

Также на место в правительстве региона могут претендовать представители более старших поколений.

В Выборгском районе начался конкурс для прохождения в "Губернаторский кадровый резерв". Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Напомним, что областная администрация планирует подготовить перспективных руководителей, отвечающих всем требованиям работы в правительстве региона и муниципальных образованиях, для замещения нескольких должностей. Заявки от участников принимаются с 10 по 24 сентября. Непосредственный конкурс состоится 16 октября.

Всем претендентам необходимо пройти 3 этапа – тестирование на знание основных правовых и законодательных документов РФ и Ленобласти, защита собственного проекта и очное собеседование с конкурсной комиссией.

В общей сложности для потенциальных участников представлены 7 номинаций: "Ленинградские люди", "Ленинградское жилье", "Ленинградские дороги", "Ленинградские кадры", "Ленинградская природа", "Ленинградская память", "Ленинградская земля".

Помимо заявления, необходимо предоставить анкету и портфолио на бумажном и электронном носителях в отдел кадров администрации Выборгского района по адресу: Выборг, улица Советская, д. 12, кабинет №6. Это можно сделать в будние дни с 9:00 до 13:00 или с 14:00 до 17:00.Кроме того, возможна отправка документов с пометкой "Губернаторский кадровый резерв" на электронную почту: kadryvbg@mail.ru, а также обратиться по телефону для справок: 8 (813 78) 35-773.

Отметим, что в конкурсе может поучаствовать не только молодежь. Возрастная категория конкурсантов - от 20 до 50 лет. Для участия необходимо знать русский язык и не иметь ограничений, связанных с госуправлением.

Ранее мы рассказали о том, что губернатор Ленобласти провел встречу с молодежью в Выборгском филиале РАНХиГС.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО