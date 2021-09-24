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Мишустин заявил, что до конца года в России появится более 100 передвижных культурных центров

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Их создадут в 19 регионах.

Премьер-министр Михаил Мишустин в видеообращении к участникам III ежегодного форума для глав городов "Дни лидеров муниципального управления" заявил, что до конца 2021 года в 19 российских регионах создадут более 100 передвижных культурных центров.

По поручению президента [РФ Владимира Путина] правительство продолжает развивать сельские территории, в частности, выделяя средства на строительство и ремонт домов культуры. 

Михаил Мишустин, премьер-министр России 

По словам Мишустина, данное поручение было дано по итогам прошлогоднего форума, который прошел в онлайн-режиме. Премьер-министр отметил также, что принимаются меры по повышению доступности медпомощи населению. За восемь месяцев этого года в регионы потупили более 5 тыс. автомобилей, помогающих медработникам выезжать на дом к пациентам.

Видео: Правительство России

Теги: передвижные культурные центры, премьер-министр михаил мишустин
Категории: Новости России, Лента новостей,

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