Мишустин: все меры соцподдержки и льготы должны быть доступны в Донбассе и Новороссии

Все предусмотренные для российских граждан, в том числе пенсионеров и семей с детьми, меры федеральной поддержки должны быть доступны на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областях. Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин, выступая на рабочей встрече с председателем Фонда пенсионного и социального страхования Сергеем Чирковым.
Идет очень большая работа сейчас по интеграции в правовое, экономическое поле Российской Федерации. Конечно, меры поддержки - это все должно быть абсолютно доступно также для жителей новых регионов.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Глава кабинета министров поручил Сергею Чиркову держать такие вопросы на личном контроле, а также продолжить профессиональную подготовку трудовых кадров, в которых нуждаются новые регионы РФ. Михаил Мишустин указал, что там должны находиться специалисты, которые хорошо разбираются в законодательстве и могут обучить коллег из Социального фонда.
Мишустин призвал оповещать бизнес о господдержке.
Фото и видео: Правительство России
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