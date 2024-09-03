Мишустин: все меры соцподдержки и льготы должны быть доступны в Донбассе и Новороссии

Глава правительства встретился с Сергеем Чирковым.

Все предусмотренные для российских граждан, в том числе пенсионеров и семей с детьми, меры федеральной поддержки должны быть доступны на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областях. Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин, выступая на рабочей встрече с председателем Фонда пенсионного и социального страхования Сергеем Чирковым.

Идет очень большая работа сейчас по интеграции в правовое, экономическое поле Российской Федерации. Конечно, меры поддержки - это все должно быть абсолютно доступно также для жителей новых регионов. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава кабинета министров поручил Сергею Чиркову держать такие вопросы на личном контроле, а также продолжить профессиональную подготовку трудовых кадров, в которых нуждаются новые регионы РФ. Михаил Мишустин указал, что там должны находиться специалисты, которые хорошо разбираются в законодательстве и могут обучить коллег из Социального фонда.

Мишустин призвал оповещать бизнес о господдержке.

Фото и видео: Правительство России